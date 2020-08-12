МВД Беларуси прокомментировало сообщение о задержаниях журналистов Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев дал своим работникам установку «не трогать» журналистов, за исключением случаев, когда они становятся между нарушителями и правоохранителями, а также призвал работников СМИ «не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения». Об этом говорится в сообщении МВД.

«Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», - сказал глава МВД Белоруссии на состоявшемся 12 августа

В своем сообщении МВД Белоруссии заявляет, что в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления административного протокола.

«Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!», - говорится в заявлении ведомства, где отмечают, что вопросы журналистов как белорусских, так и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль МВД.

Напомним, на третий день протестов, 12 августа, издание Sputnik Беларусь сегодня сообщало о неоднократных случаях жестокости белорусских правоохранителей по отношению к представителям СМИ. Силовики без опознавательных знаков в черных камуфляжах и шлемах разбивают камеры, забирают карты памяти, срывают бейджи у журналистов.