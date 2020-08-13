Физиогномист назвала жесты, которые выдадут истинные мысли собеседника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физиогномист Елена Мифф объяснила, как по жестам собеседника определить, что на самом деле он чувствует и думает во время разговора. Люди очень часто касаются своего лица и в каждом прикосновении можно прочитать определенный смысл. Особенно часто трогают лицо женщины, они могут это делать до 40 раз в час.

Радость – во время этого состояния контроль над эмоциями дается особенно сложно, человек невольно касается губ, щек, лба, бровей и носа. Активная мимика так же подскажет, что человек испытывает сильные эмоции.

Злость и недоверие – эти эмоции выдают прикосновения к носу, пристальный взгляд или стремление отвести взгляд влево. Но последнее бывает гораздо реже.

На коварство укажут прикосновения пальцев к височной области лица. В подобном жесте может крыться желание обмануть или мысленное осуждение.

Скуку выдаст молчаливость, почесывание уха. В такие моменты нужно замолчать и дать человеку небольшую передышку. Вполне возможно, он просто утомлен активностью.

Когда что-то идет не так, человек слегка подпирает лицо пальцем. Это указывает на то, что он имеет интерес к разговору, но некоторые детали его смущают, вызывают недоверие.

Интерес легко прочитать по ладоням. Если собеседник дотрагивается ею до лица, то он заинтересован. Стремление опереться подбородком на обе руки выказывает аналогичное чувство. При этом данный жест может указывать, как на интерес к разговору, так и на интерес к самому собеседнику.

Именно поэтому важно не только контролировать в общении собственное поведение, но и отслеживать невербальные сигналы со стороны собеседника, заключила эксперт в беседе с Пятым каналом.