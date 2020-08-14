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Пентагон продолжит изучение НЛО

Рабочую группу по летающим тарелкам будет курировать замминистра обороны США
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Ранее Минобороны США проводило секретную программу по изучению НЛО пять лет - с 2007 по 2012 год

Ранее Минобороны США проводило секретную программу по изучению НЛО пять лет - с 2007 по 2012 год

Фото: REUTERS

Пентагон решил продолжить изучение НЛО, для этого в американском военном ведомстве будет сформирована рабочая группа, которая займется исследованием неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны США.

Отмечается, что курировать работу этой группы будет замглавы Минобороны Дэвид Норквист, а ее состав, как ожидается, официально представят в ближайшие дни.

Телеканал также напомнил, что в прошлом месяце члены конгресса выразили в связи с неопознанными летающими объектами, причем американские законодатели не исключили, что «НЛО» могут иметь вполне земное происхождение и быть средствами разведки «потенциальных противников».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон рассекретил часть своих материалов об НЛО и признал, что пять лет, с 2007 по 2012 год, активно изучал «летающие тарелки», расходуя на секретную программу по исследованию неопознанных летающих объектов бюджетные деньги – по 22 миллиона долларов в год.