Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Власти США конфисковали горючее с четырех танкеров, направлявшихся из Ирана в Венесуэлу

Суда Bella, Bering, Pandi и Luna «были взяты под контроль без применения военной силы» и сейчас идут в Хьюстон
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
Комментарии (4)Комментарии (4)
США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

Фото: REUTERS

Американские власти конфисковали груз, находившийся на борту четырех танкеров, которые должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna, на которые ранее в начале июля федеральный суд столичного округа Колумбия наложил арест по ходатайству прокуратуры США.

Отмечается, что впервые иранские суда «были взяты под контроль без применения военной силы», и теперь все четыре танкера в сопровождении американских кораблей направляются в порт города Хьюстон (штат Техас).

Между тем, по словам источников агентства Associated Press, представители американских властей угрожали владельцам и капитанам указанных танкеров санкциями, чтобы вынудить их передать предназначавшееся для Венесуэлы горючее в»в собственность США».