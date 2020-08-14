Власти США конфисковали горючее с четырех танкеров, направлявшихся из Ирана в Венесуэлу

США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу Фото: REUTERS

Американские власти конфисковали груз, находившийся на борту четырех танкеров, которые должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna, на которые ранее в начале июля федеральный суд столичного округа Колумбия наложил арест по ходатайству прокуратуры США.

Отмечается, что впервые иранские суда «были взяты под контроль без применения военной силы», и теперь все четыре танкера в сопровождении американских кораблей направляются в порт города Хьюстон (штат Техас).

Между тем, по словам источников агентства Associated Press, представители американских властей угрожали владельцам и капитанам указанных танкеров санкциями, чтобы вынудить их передать предназначавшееся для Венесуэлы горючее в»в собственность США».