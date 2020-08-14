CNN: США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в разработке вакцины от коронавируса, однако США от этого предложения отказались, передает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

По словам собеседников CNN, Москва предлагала Вашингтону «беспрецедентное сотрудничество» в рамках проекта «Операция «Сверхзвуковая скорость», направленного на ускорение разработки препарата для прививок против заболевания COVID-19. Но, как утверждают источники издания, «США на сегодняшний день оказались закрыты для российских медицинских достижений».

«С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия», - приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

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