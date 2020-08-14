Создатели вакцины «Спутник V» - о слухах про нежелание россиян прививаться: Есть только две возможности защититься

Вакцину на себе проверили не только добровольцы, но и разработчики Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о том, что некоторые врачи не хотят прививаться вакциной от коронавируса.

В издании Meduza проводили опрос в приложении "Справочник врача". Медиков просили рассказать о планах по вакцинации, врачей и учителей, как людей из группы риска, будут прививать первыми. Процедура добровольная и бесплатная. Больше половины опрошенных ответили отказом, согласно данным издания. Еще по 20 процентов сомневаются и планируют сделать прививку.

- Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться.,- приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Тяжелая форма коронавируса, та что дает стойкий иммунитет, это большой риск. Только за минувшие сутки от вируса погибли 114 человек. Но есть и осложнения, самое опасное из которых - легочный фиброз.

- Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход,- добавил ученый.

В Центре Гамалеи создали и уже зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат прошел испытания, он признан эффективным и безопасным. Разработчики вакцины первыми на себе проверили ее действие, антитела, которые вырабатываются после введения препарата, уничтожают сам вирус, если он попадет в организм.