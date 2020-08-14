В Совфеде оценили предложение засекретить все данные об обороне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин положительно оценил предложение Минобороны России засекретить все данные об обороне.

Ранее в военном ведомстве предложили на законодательном уровне признать конфиденциальными данные, которые не являются гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфер, а за разглашение служебной тайны ввести административную ответственность.

«Я считаю, что это правильная инициатива … очень часто сегодня информация, которая, скажем так, двойного значения, во-первых, неправильно трактуется, во-вторых, неправильно подается. Чем меньше информации, не предназначенной для свободного распространения, будет циркулировать в СМИ, тем лучше», - приводит ТАСС слова сенатора

Кожин отметил, что такая служебная тайна в военной сфере может касаться информации о передовых технологиях и технологиях двойного назначения, которые могут использоваться как в мирных целях, так и для производства вооружений. По его словам, на сегодняшний день двойных технологий «огромное количество, начиная с металловедения, заканчивая производством электронной техники, компонентной базы, химическими технологиями».