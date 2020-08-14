Умерла Валентина Легкоступова, знаменитая певица Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 14 августа, в возрасте 54 лет умерла Советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила ее дочь

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...», - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне, 11 августа, Валентину Легкоступову в квартире нашла дочь певицы. Артистка была сильно травмирована. Ее положили на реабилитацию в наркологическую клинику, но состояние певицы резко ухудшилось. Она впала в кому. Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезду экстренно прооперировали. Позже супруг рассказал полицейским, что женщина поскользнулась в ванной.

Как писал сайт kp.ru, близкий друг Легкоступовой заявил, что «певицу уничтожают собственные дети»: 29-летняя дочь Анетта и 19-летний сын Матвей, которые не хотели принимать в семью ее третьего мужа яхтсмена Юрия Фирсова. В то же время певица Наталья Штурм винила именно супруга артистки, который, по ее словам, в «бухал свободное от спорта время», и сделал свою жену зависимой от алкоголя.