США направят на переговоры с Россией одну из самых высокопоставленных делегаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В предстоящий вторник, 18 августа, в Вене состоятся переговоры представителей Соединённых Штатов и России по вопросам стратегических наступательных вооружений и некоторым другим. Вашингтон направит на встречу «одну из самых высокопоставленных делегаций» в истории. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Направляясь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями, США отправляет одну из самых высокопоставленных делегаций, которая включает многих старших генералов, адмиралов и Министерства обороны и Министерства энергетики», - сообщил спецпредставитель США в своем Twitter.

По словам Биллингсли, такой шаг показывает «насколько серьезно» Вашингтон относится к этим переговорам, и ожидает, что Москва «оценит их серьезность» и «сделает то же самое».

Американскую делегацию возглавит Маршалл Биллингсли, - российскую заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.