Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете Фото: REUTERS

Глава Центризбиркома Белоруссии Ермошина подтвердила, что именно в ее кабинете Светлана Тихановская записывала свое видеообращение, в котором призвала своих сторонников не противостоять силовикам, прекратить массовые акции и разойтись по домам.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», - заявила глава ЦИК в интервью «КП-Беларусь»

При этом Ермошина опровергла какие-либо предположения о том, что она оказывала давление на Тихановскую. По ее словам, политик принесла жалобу в Центральную комиссию, где Ермошина пригласила ее в свой кабинет, «поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения», после чего вышла из кабинета, и оставила там кандидата в президенты вместе с ними и с адвокатом.

Отметим, что ставший историческим диван был опознан практически сразу после публикации обращения Тихановской. Пользователи соцсетей обратили внимание, что предмет мебели под оппозиционным кандидатом в точности повторяет диван, с которого Ермошина ранее давала интервью гостелевидению из своего кабинета. Уже тогда высказывались предположения, что это едва ли совпадение.

Диван в обращении ихановской и в интервью Ермошиной Фото: СОЦСЕТИ

Ранее в штабе арестованного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщали, что Тихановская пропала после подачи документов в ЦИК, а позже «под давлением» записала свои видеообращения к белорусам с просьбой разойтись по домам. В Министерстве иностранных дел Литвы, куда уехала политик, также говорили, что власти Белоруссии вынудили Тихановскую покинуть страну.