Евросоюз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии, и начинает подготовку к разработкам ограничительных мер в отношении Минска. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

«ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации», - написал дипломат на страницах своего Twitter по итогам неформального заседания Совета Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Совете Евросоюза уже сообщили о том, что главы стран Евросоюза приняли решение о введении новых санкций против официальных лиц Белоруссии, «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека». Незадолго до этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предупредил о введении ограничений, если белорусские власти «не откажутся от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог».

Напомним, окончательные итоги голосования на президентских выборах были объявлены 14 августа. Победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набравший 80,1 процент голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процентов. В ЦИК уже отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов