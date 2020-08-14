Младший брат Трампа попал в больницу

Молодой Дональд Трамп с сестрой Мэриэнн Трамп Барри и братом Робертом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роберт Трамп, младший брат президента США, попал в одну из нью-йоркских больниц. Об этом на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 14 августа, сообщил Дональд Трамп.

«У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», - сказал хозяин Овального кабинета, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп-старший добавил, что Роберт сейчас переживает «тяжелые времена», однако причины госпитализации уточнять не стал.

Ранее американские телеканалы сообщили, что 72-летнего брата главы государства положили в больницу, и что он «очень болен». Телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники передал что Дональд Трамп собирается навестить Роберта в пятницу.

Позже Белый дом подтвердил, что американский лидер в пятницу отправится в Нью-Йорк, однако цели поездки не назвал.