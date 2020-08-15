Небензя объяснил, почему Россия выступила против резолюции США по Ирану

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская делегация во время голосования в Совете Безопасности по американскому проекту резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана выступила против.

«Мы последовательно выступаем против попыток навязать Ирану через Совет Безопасности ООН «эмбарго на поставки оружия», - сказал дипломат.

Он напомнил, что запрет на ввоз вооружений Иран в 2015 году вводился на пять лет, и продления срока его действия никогда не предполагалось, эта мера с самого начала носила временный характер.

Василий Небензя отметил, что «Россия готова к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести ситуацию из опасного русла».

«Уверены, что есть альтернатива угрозам и шантажу, конфронтации и принуждению», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совбез ООН в пятницу отклонил американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго для Ирана.