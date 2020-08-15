В Испании запретили курение в общественных местах из-за коронавируса

В выдыхаемом курильщике дыме могут быть частицы вируса, если человек заражен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Испании началась вторая волна коронавируса. Когда суточный прирост зараженных достиг 3000 человек, власти запретили по всей стране курение в общественных местах. Первыми были Галисия и Канарские острова, дальше запрет стал общенациональным. Испанцы уверены, что курение - это способ распространения вируса через капли в выдыхаемом воздухе.

Исследование проводили по заказу министерства здравоохранения Испании.

- Курение может распространять вирус, потому что люди выбрасывают капли при выдыхании дыма,- приводит заключение ученых Daily Mail. - Кроме того, вирус может распространяться, когда человек снимает маску с лица, чтобы выкурить сигарету, и прикасаясь к сигарете, прежде чем поднести ее ко рту.

Еще в июле испанское общество эпидемиологов требовало запретить курение в общественных местах. У них есть еще один довод - курильщики в группе риска, болезнь они зачастую переносят хуже, чем люди без вредной привычки. Легкие курильщика повреждены никотином, а значит, шансы осложнений выше.

Кроме того в Испании закрывают ночные клубы.