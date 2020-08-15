В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским

Люди продолжают нести цветы к месту гибели 34-летнего мужчины на Пушкинской площади Фото: Александр КОЦ

В Минске прощаются с 34-летним Александром Тарайковским, который погиб во время протестов. У него в руках взорвалось неустановленное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Травмы оказались смертельными. Семья попросила позволить им провести траурную церемонию без посторонних.

Поэтому горожане несут цветы к станции метро Пушкинская, где и произошло происшествие. Забор у дороги с 11 августа утопает в цветах, на месте гибели мужчины появились его фотографии.