Лукашенко рассказал об иностранцах, действующих в Белоруссии "по методичкам цветных революций"

Лукашенко говорит, что его не надо "убаюкивать" мирными протестами Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть иностранные координаторы среди протестующих. 15 августа он провел совещание, на котором обсудил ситуацию в экономике, забастовку на предприятиях, а также акции, которые проходят ежедневно с 9 августа.

Он сказал, что видит, что в стране происходит на самом деле, хотя сейчас и делают упор на то, что акции мирные.

- Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства,- сказал Александр Лукашенко, его слова приводит сайт президента. - Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии.

По инициативе белорусского лидера состоялись телефонные переговоры с российским президентом. Ситуация, которая сложилась в Белоруссии, по мнению Лукашенко, важна уже не только как вопрос, касающийся одной страны, но это еще и угроза Союзному Государству.