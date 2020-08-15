Появилось видео, как траурный кортеж с погибшим в Минске активистом сопровождали мотоциклисты

Мотоциклисты сопровождали траурный кортеж, перекрывая дороги на перекрестках.
Фото: Александр КОЦ
Белорусы 15 августа простились с Александром Тарайковским, который погиб во время протеста в Минске. У него в руке взорвался предмет, который он собирался бросить в силовиков. Место гибели 34-летнего мужчины стало в Минске знаковым - сюда ежедневно люди приносили цветы, здесь собирались другие участники протестов.
Белорусы 15 августа простились с Александром Тарайковским, который погиб во время протеста в Минске.
Фото: Александр КОЦ
15 августа на месте гибели активиста появилась буквально гора цветов, их несли те, кто знал Александра, и кто не зал. Цветы принес также певец Макс Корж, который успел днем пообщаться с людьми, ожидающими освобождения из СИЗО своих близких.
Место гибели 34-летнего мужчины стало в Минске знаковым - сюда ежедневно люди приносили цветы, здесь собирались другие участники протестов.
Фото: Александр КОЦ
- Родители хотели по-семейному тихо проститься с ним, но в итоге в похоронах участвовали сотни людей.,- рассказал спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Толпа собралась около зала траурных церемоний.
Толпа собралась около зала траурных церемоний.
Фото: Александр КОЦ
Мотоциклисты сопровождали траурный кортеж, перекрывая дороги на перекрестках.