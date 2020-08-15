В Минске простились с погибшим участником протестов

Траурная очередь медленно двигалась внутрь, проходила мимо гроба, возлагала цветы и через другой выход вытекала на улицу. Фото: Александр КОЦ

Гора цветов на площади перед метро «Пушкинская» росла буквально на глазах. Минчане целыми семьями шли почтить память Александра Тайраковского. Кто-то приносил свечи, кто-то – мягкие игрушки, кто-то - самодельные плакатики: «Сила в правде», «Где твои 80 процентов?»... «Герои не умирают», - гласила одна из записок на белорусском языке. Еще один отсыл к майдану, хотя сравнения с ним здесь очень не любят.

Гора цветов на площади перед метро «Пушкинская» росла буквально на глазах. Фото: Александр КОЦ

Накануне через телеграм-канал нехта распространялись призывы поддержать родителей погибшего 34-летнего Александра Тарайковского и массово приехать на его похороны. Хотя родственники парня на самом деле об этом не просили и были неприятно удивлены. Им хотелось по-семейному тихо проститься с ним, но кому-то надо было устроить вокруг траурного мероприятия хайп - с морем сочувствующих и кучей камер, которые это море зафиксируют.

Минчане целыми семьями шли почтить память Александра Тайраковского. Фото: Александр КОЦ

В 2014 году в Киеве совсем не стеснялись и носили гробы прямо по майдану. Словно это был и не центр Европы, а какая-нибудь Палестина. Из погибших сразу делали культ, чего в Белоруссии, кстати, пока не заметно. По крайней мере, портретов Александра Тарайковского на протестных акциях я не заметил.

«Герои не умирают», - гласила одна из записок на белорусском языке. Фото: Александр КОЦ

По официальной версии, в руках у Тарайковского взорвалось «неустановленное взрывное устройство». Однако накануне появилась видеозапись, на которой якобы зафиксирована гибель парня. И никакого взрыва там нет. Он стоит напротив бойцов спецназа, вспышка из цепи силовиков (возможно выстрел), и Александр падает, заваливаясь на бок. Даже если у него и было в руках что-то опасное, власти не сделали ничего, чтобы убедить в этом народ.

то-то приносил свечи, кто-то – мягкие игрушки, кто-то - самодельные плакатики Фото: Александр КОЦ

– Тишина! Тишина! Тишина! - хором закричали собравшиеся ровно в 12:00, перекрыв движение и знаками попросив перестать давить на клаксон - минута молчания.

Очередь за цветами в переходе. Фото: Александр КОЦ

Около зала траурных церемоний скопилось несколько сот человек. Траурная очередь медленно двигалась внутрь, проходила мимо гроба, возлагала цветы и через другой выход вытекала на улицу. Все спокойно и достойно, без показного пафоса и нарочитых стенаний. И в этом было главное отличие от публичных похорон в центре Киева в 2014 году.

Публичные похороны в центре Киева в 2014 году. Фото: Александр КОЦ

Публичные похороны в центре Киева в 2014 году. Фото: Александр КОЦ

Около зала траурных церемоний скопилось несколько сот человек. Фото: Александр КОЦ

Все спокойно и достойно, без показного пафоса и нарочитых стенаний. Фото: Александр КОЦ

Когда из зала церемоний вынесли гроб, кто-то скомандовал: «На колено!» И все встали на одно колено...

В Минске прощаются с погибшим участником протестов Фото: Александр КОЦ

По официальной версии, в руках у Тарайковского взорвалось «неустановленное взрывное устройство». Фото: Александр КОЦ

На месте его гибели и у ритуального зала собрались сотни человек Фото: Александр КОЦ