Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского в Минске

На фото предположительно запечатлен момент гибели Александра Тарайковского. Фото: Associated Press

Издание Associated Press опубликовало на своём сайте фото момента гибели человека, в котором узнали одного из погибших протестующих в Беларуси - Александра Тарайковского.

Видео, из которого взят кадр, было снято 10 августа в Минске, на следующий день после прошедших в Беларуси выборов президента. Мужчина стоит напротив людей в форме МВД, а на его футболке в области груди разливается большое тёмное пятно.

Изначально МВД Беларуси заявляло, что у Тарайковского в руках взорвалось устройство, которое он хотел бросить в сторону силовиков.

Сегодня, 15 августа на площади перед метро "Пушкинская" в Минске граждане простились с Александром Тарайковским. Сайт KP.ru сообщал, что в 12:00 пришедшие на площадь почтили память погибшего протестующего минутой молчания. Попрощаться с Тарайковским пришли десятки тысяч минчан.