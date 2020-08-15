Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах

Протесты в Беларуси продолжаются седьмые сутки Фото: REUTERS

Директор Минского завода колёсных тягачей Алексей Римашевский признал во время встречи с сотрудниками предприятия поражение Александра Лукашенко на выборах президента.

Лукашенко планировал посетить МЗКТ в будущий понедельник, 17 августа.

- Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства действующего, Александра Григорьевича Лукашенко. Объясняю почему: потому что я оцениваю действия человека.

Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?, - заявил директор завода, после чего собравшиеся работники начали аплодировать.

- Я согласен с тем, что моё мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы ещё все пожалеем об этом, - заключил Римашевский.

Протесты в Беларуси продолжаются седьмые сутки после того, как 9 августа в республике прошли выборы президента. На них, по данным ЦИКа, Александр Лукашенко победил с 80% голосов. Коллективы многих крупных заводов и предприятий в Беларуси устроили забастовку с требованием провести новые выборы с участием международных наблюдателей.