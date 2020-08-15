"80% готовы бастовать": сотрудник белорусского госканала рассказал о встрече с представителями президента

Вот такая обстановка в фойе гостелерадиокомпании Фото: Александр КОЦ

Сотрудник Белтелерадиокомпании рассказал что происходит внутри здания, куда немногим раньше даже приехал ОМОН. Напомним, что в последние несколько дней с госканалов в Белоруссии начали массово увольняться сотрудники. А накануне оставшиеся объявили о своем решении объявить забастовку с понедельника. После этого к журналистам приехали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Со встречи ушли 10 журналистов. Один из сотрудников компании - осветитель Игорь Титоренко - рассказал, что происходит внутри здания и о чем удалось поговорить с высокими гостями.

- Мы хотели задать какие-то свои вопросы, но она [Качанова] говорила фразами, которые говорит президент. Мы ни до чего не договорились. Ни на какие наши вопросы не ответили: почему людей избивают, почему люди сидят до сих пор, почему некоторых убили. Мы ни до чего не договорились, соберемся в понедельник. Но они вряд ли приедут, им здесь не понравилось, - отметил Титоренко. И подчеркнул, что людей на встрече было мало, так как это выходной день и не все смогли собраться за час-полтора.

Он также уточнил, что по его оценкам бастовать готовы примерно 80% технических сотрудников компании, от которых как раз и зависит выход программ в теле и радиоэфир. И озвучил то, чего хотят добиться журналисты:

- Лично я просто хочу, чтобы в эфир шли не только однобокие новости. Хорошо, можно показать и борьбу за урожай. Но и об акциях нельзя молчать, нельзя показывать, что здесь ничего не происходит, - считает он.

Кстати, около здания, где расположена телерадиокомпания собрались участники акций. Они встречают апплодиментами тех сотрудников госкомпании, которые выходят оттуда.