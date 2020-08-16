Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня Фото: Кадр видео

Посол Белоруссии в Словакии и бывший помощник главы государства Александра Лукашенко Игорь Лещеня в ночь на воскресенье опубликовал на YouTube видеообращение к соотечественникам, в котором заявил о поддержке протестующих.

«Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», - сказал Игорь Лещеня.

Он сообщил, на одном из снимков избитых демонстрантов узнал одноклассника своей дочери который «точно никогда не числился в смутьянах».

Дипломат подчеркнул, что «ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры», а белорусский народ «в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране».

В своем обращении Игорь Лещеня также выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан».

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», - подытожил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о девушке по имени Екатерина, которая на президентских выборах в Белоруссии 9 августа голосовала за Александра Лукашенко. Она записала видео, в котором объяснила, почему не поддерживает мирные митинги протестующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Седьмые сутки белорусского протеста: всей страной похоронили погибшего в первые дни митингов и готовятся к воскресному «Маршу за свободу»

Вся прошедшая неделя в Республике прошла под знаменем протестов. Начались они в ночь сразу после выборов (с 9-го на 10 августа) и не заканчиваются до сих пор. И, если в начале недели это были ночные кровопролитные стычки с силовиками, то к концу недели - масштабные народные сходы в дневное время. Забастовки на предприятиях, в школах и больницах. На завтра, 16 августа, запланирован масштабный «Марш победы» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Так говорил Лукашенко: «Основа всех этих протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные»

Давайте сравним цитаты из речей Александра Лукашенко и информацию, поступающую от наших корреспондентов из протестной Белоруссии (подробности).