Седьмые сутки белорусского протеста: всей страной похоронили погибшего в первые дни митингов и готовятся к воскресному «Маршу за свободу»

В Минске и других городах продолжаются демонстрации Фото: Александр КОЦ

Вся прошедшая неделя в Республике прошла под знаменем протестов. Начались они в ночь сразу после выборов (с 9-го на 10 августа) и не заканчиваются до сих пор. И, если в начале недели это были ночные кровопролитные стычки с силовиками, то к концу недели - масштабные народные сходы в дневное время. Забастовки на предприятиях, в школах и больницах. На завтра, 16 августа, запланирован масштабный «Марш победы».

Основные события в Белоруссии на текущий момент:

МИНСК

Основным и самым массовым событием дня в столице стало прощание с погибшим 10 августа на протестах Александром Тарайковским. Около тысячи человек приехали к моргу. Еще более многочисленная группа собралась на месте гибели Александра на Пушкинской площади в Минске и не расходилась в течение 5 часов. Люди с цветами и черными воздушными шарами в руках пришли почтить память погибшего. Иногда целыми семьями. У некоторых были плакаты в руках: «Убийц к ответу», «Цветы лучше пуль». У кого в руках были фото избитых на протестах родственников и друзей. Время от времени толпа скандировали лозунги: «Живе Беларусь!» и другие популярные в эти дни.

Минчане похоронили погибшего во время протестов Александра Тарайковского Фото: REUTERS

За все 7 дней протеста Тарайковский - единственный скончавшейся непосредственно на улице города (хотя какое-то время ходили слухи о 6, но они не подтвердились). От чего именно он умер, официальные сведения и народные расходятся. И изначально была озвучена версия МВД (они подтвердили гибель протестанта в ту же ночь) — взрыв неустановленного устройства в руках у мужчины. Однако, как позже выяснилось, медики диагностировали у него открытую рану грудной клетки и кровопотерю. Родные и друзья погибшего утверждают, что он вышел из дома в тот вечер в шортах и сланцах без какого-либо оружия.

Сотни людей пришли сегодня к зданию БСМП больница скорой медицинской помощи. Фото: Артём Базаров

Параллельно акции взаимопомощи проходят в разных частях города. Сотни людей пришли сегодня к зданию БСМП больница скорой медицинской помощи. Именно сюда везли людей из Центра изоляции правонарушений (ЦИП), что на улице Окрестина, нуждающихся в неотложной медицинской помощи после освобождения. А таких было немало (в момент задержания и уже в стенах РУВД ОМОН, по свидетельству очевидцев, избивал людей). Минчане несли воду, фрукты, еду и средства гигиены для пациентов из изолятора на Окрестина. В какой-то момент передач стало так много, что пакеты уже некуда было складывать.

Минчане несли воду, фрукты, еду и средства гигиены для пациентов из изолятора на Окрестина. Фото: Артём Базаров

ЦИП в дни протестов стал основным местом содержания задержанных демонстрантов в столице. Многие провели тут несколько дней и были выпущены в ночь с 13 на 14 августа (министр МВД сразу после извинений перед народом распорядился освободить единовременно всех задержанных). Все эти дни сотни родных и друзей ждали своих у стен изолятора. Таким образом тут тоже образовался своего рода митинг. К людям приезжал замглавы МВД Александр Барсуков. Он заявил, что «никаких издевательств по отношению к задержанным не было» и был освистан толпой.

Вчера сотрудники Минского тракторного завода прошлись маршем по улицам города. Они требовали честных выборов и прекращения насилия со стороны силовиков. Сегодня директор завода вышел к работникам. Видеозапись его обращения опубликована на портале TUT.BY. «Я на этих выборах голосовал за действующего главу государства. Я это сделал осознанно. Но я признаю, что он их не выиграл. Понимаете?» - сказал он.

Тем временем sputnik.by сообщает, что основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск и в России. Говорят и про уголовное дело против кандидата в президента Валерия Цепкало.

В других городах и областных центрах Белоруссии сегодня тоже были и митинги, и акции протеста, и живые цепочки из людей (своеобразная традиция зародилась еще 12 августа, когда большая группа женщин выстроилась в цепь у Комаровского рынка в Минске).

ГРОДНО

Многотысячный митинг в центре города длился несколько часов. Со сцены выступали как простые люди, так и представители объединений. В частности, координационный совет общественности города.

В Гродно спецназовцы и ВДВ вышли на митинг. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Требовали отставки действующего правительства, освобождения всех политзаключенных, свободы мирных собраний.

Параллельно на улицах шли марши и выстраивались живые цепи. К акции присоединились ВДВшники. (все по сообщениям sputnik.by)

На улицах Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

БОБРУЙСК

Около 2-х тысяч человек собрались на центральной площади. Люди скандировали: «Живе Беларусь!». Ни ОМОНа, ни полиции в окрестностях не наблюдалось, как сообщает телеграм-канал «Чай с малиновым вареньем.

БРЕСТ

Многотысячная толпа прошлась по центральным улицам города. Люди скандировали: «Свободу! Свободу!». Параллельно по проезжей части двигалась колонна байкеров (сообщество любителей двухколесного транспорта в Бресте очень большое, регулярно проводятся крупные байк-фестивали).

ВИТЕБСК

Вчера в Витебске прошел многочисленный марш за гражданские права, как сообщает портал «Народные новости Витебска». Сегодня в городе около 100 человек вышли на центральную улицу. Они взялись за руки. У многих были воздушные шары и цветы.

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