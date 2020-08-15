Так говорил Лукашенко: «Основа всех этих протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: EAST NEWS

Выражение «предупрежден – значит вооружен» пришло к нам из седой лохматой древности. Это один из древнеримских афоризмов, который гласит, что человек, знающий об опасности, готовится к ней, а потому у него больше шансов ее преодолеть. Но всегда ли этот постулат срабатывает. Ведь дезинформация может, наоборот, запутать человека. И он, реагируя на придуманные, вымышленные угрозы остается перед настоящей опасностью столь же безоружным, как если бы был в абсолютном неведении. Александр Григорьевич Лукашенко своими высказываниями в очередной раз подтверждает правоту данного тезиса.

Давайте сравним, что он говорил и как оценивал ситуацию в республике.

О так называемых «вагнеровцах»

- На майдан, если своих нет, у нас маловато «майданутых», их подтянут сбоку. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. (24 июля, при посещении бригады ВВ. Можно сказать - увертюра)

- Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации. (29 июля)

- И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была «ждать». Мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все. (4 августа)

- Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту. Так, как с этими 180 человеками, которых мы депортировали фактически из страны за ночь и утро. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно. Это мы будем учитывать и строить свои отношения в том числе исходя из этих моментов. (9 августа, в день голосования)

Задержание 32 российских граждан Фото: кадр с видео

А вот что происходило на самом деле:

«Украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе. При этом вполне можно допустить, что до белорусской стороны вся эта увлекательная и поучительная история была доведена в очень усеченном виде… Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям».

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О забастовщиках в Белоруссии (в период 14-15 августа)

- Если к примеру нормально работающее предприятие «Беларуськалий» забастует на два дня, то «Уралкалий» и «Кампатекс», российские конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. То же касается МТЗ, МАЗа, и так далее, ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся.

- Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один. Там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: «Хорошо, идите, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата — вот этих людей». Завернулись обратно, пошли на работу. То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятия. А это кормилица. Спасая предприятия, будешь кормить свою семью.

- Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет

- Я на этот счёт уже высказался: кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются.

14 августа на митинг и забастовку вышел Минский тракторный завод. Фото: REUTERS

А вот что происходило на самом деле:

«Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска. Сотрудники завода направились к зданию правительства по проезжей части с большим плакатом «Мы не овцы, мы не быдло, мы не народец! Мы работники МТЗ. Нас не 20 человек, нас 16 000».

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О протестующих

- Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас. (10 августа)

- Основа всех этих так называемых протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно. (12 августа)

- На улицы можно походить, вон их тысячами ходят, можно присоединиться. Но там денег если и дадут, то на два дня. Два дня там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну, на два дня дадут, а потом что? (14 августа)

- В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. (14 августа)

- Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. (14 августа)

- В четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте — 16—17 лет (хорошо мне все знакомо) — порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы? (14 августа)

- Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны. (15 августа)

На улицы крупных белорусских городов вышли тысячи недовольных граждан. Фото: REUTERS

А вот что происходило на самом деле:

«И, если бы он (Лукашенко – прим. авт.) думал о Белоруссии, он бы нашел какой-то компромисс. Он его не ищет. Он объявляет - все, кто против него, это криминальные элементы либо безработные. А еще есть третья категория – обуржуазившиеся. И все они теперь его штурмуют, требуя отказаться от власти. При всех прочих реверансах о том, что это заговор из-за рубежа, - разве это не есть вердикт правления Лукашенко?»

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О ситуации в целом

- Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. (14 августа)

- Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства. (15 августа)

- Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, Президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. (15 августа)

Белорусы не собираются уходить с улиц и требуют перевыборы Фото: REUTERS

А вот что на самом деле:

«Протесты говорят об одном – нужны перевыборы. Если не будет перевыборов (я не уверен, что Лукашенко на это пойдет), то ситуация не разрешится, она просто несколько смягчается».

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