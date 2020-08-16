Лукашенко на митинге: Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Он поблагодарил собравшихся, хотя и признал, что изначально не хотел собирать людей, отрывать от дел.

- Я не хотел вас звать на эту площадь, у вас много дел и забот дома. Завтра на работу, детям скоро в школу. Самое главное - я помню те 90-е. Здесь стояли люди с кастрюлями и чайниками, просили накормить. И тогда я поклялся помочь вам! И не допустить в судьбе белорусов площадей,- сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

Он объяснил, что собрал сторонников здесь не для того, чтобы его защитили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Виктор ПАЖИТОК