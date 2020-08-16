Причина смерти Айсултана Назарбаева: стало известно, от чего умер 29-летний внук первого президента Казахстана

В Лондоне скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночь с 15 на 16 августа в Лондоне скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев. Молодому человеку было 29 лет, он не дожил всего 10 дней до своего юбилея.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Известно, что Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье. Его мать - Дариги Назарбаева - старшая дочь экс-президента Казахстана, а отец - Рахат Алиев - известный казахстанский политик, бизнесмен и дипломат. В свое время он бежал из Казахстана в Австрию.

Сам Айсултан сначала учился в в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, потом - в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. Затем. в 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. А в 2012 начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана. Там Айсултан прослужил год.

Из всех увлечений Назарбаева на первом месте стоял футбол, которым он занимался профессионально. Айсултан принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Затем некоторое время пробовал играть в в британском "Портсмуте".