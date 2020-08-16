Раскрыта новая версия появления коронавируса

Озвучена новая версия появления коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые предположили, что новый коронавирус мог возникнуть задолго до 2019 года. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон нашли записки врача, который в 2012 году лечил горняков из китайской провинции Юньнань.

В заметках рассказывается о том, как рабочие две недели отчищали шахту от фекалий летучих мышей, а после этого заболели странной болезнью. У заболевших появлялись симптомы, характерные для COVID-19: высокая температура, сухой кашель и боли в конечностях, передает The Sun.

Лечили пациентов практически также, как сейчас лечат инфицированных коронавирусом - с помощью антикоагулянтов, антибиотиков и аппаратов искусственной вентиляции легких. В итоге трое из шести рабочих скончались.

Анализы пациентов после этого отправили в лабораторию в Ухане. Выяснилось, что шахтеры заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году.

- Информация из отчетов заставила нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о происхождении пандемии COVID-19, - заявили эксперты.