В МВД Беларуси заявили, что на "Марше за Свободу" не было задержаний

16 августа, в Беларуси прошёл "Марш за Свободу" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что милиция обеспечила порядок на "Марше за Свободу", силовики никого не задерживали.

- На настоящий момент информации о задержаниях в Минске не имеется. Акция прошла без происшествий. Порядок был обеспечен, - сообщила Чемоданова.

Сегодня, 16 августа, в Беларуси прошёл "Марш за Свободу" сразу после митинга в поддержку Александра Лукашенко, собравшего около 65 тысячи человек. Спецкор "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин сообщил с места событий, что акция собрала несколько сотен тысяч человек, а "весь центр Минска сплошной человеческий котёл".

- Фантастически много людей! За все время, что я поездил и посмотрел разных «цветных» революций, первый раз вижу, чтобы столько людей выходило в город, - рассказал Владимир Ворсобин.