Макрон: «Евросоюз должен продолжать поддерживать мирных протестующих в Белоруссии» Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать мирных протестующих в Белоруссии. Пост об этом он опубликовал в своем Twitter 16 августа 2020 года.

- Европейский союз должен поддержать сотни тысяч белорусов, которые мирно требуют уважения своих прав, свобод и суверенитета, - написал Эммануэль Макрон.

Напомним, акции протеста ежедневно проходят в Белоруссии уже больше недели – с тех пор, как в стране прошли выборы президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Сотни тысяч людей выходят на митинги с требованием признать результаты незаконными. Самой массовой акцией протеста стал митинг в воскресенье, 16 августа, в Минске – там собрались около 200 тысяч человек.