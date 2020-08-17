Врач назвал тесты на коронавирус в аэропорту бесполезными

Британский врач считает, что тесты на коронавирус в аэропорту - не слишком действенная мера по защите от завоза опасной болезни в страну. Аншумен Бхагат объясняет это двумя причинами. Во-первых, у коронавируса есть инкубационный период, он длится около двух недель. Так что если человек на выходные или даже неделю ездил в отпуск в другую страну, то по возвращению, тест в аэропорту еще может не показать результат.

Во-вторых, скорость получения самого результата диагностики:

- Каждый день мы видим, что тесты разрабатываются более быстрыми темпами, но в настоящее время ни один тест не дает немедленного ответа,- поделился он своим мнением с Daily Express.