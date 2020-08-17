Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии неприкосновенности

Валерий Цепкало Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с Лукашенко.

- В том числе о гарантиях неприкосновенности,- добавил оппозиционер.

Ранее с призывом к властям выйти на разговор с оппозицией заявили в штабе Светланы Тихановской. Обсуждать готовы только один вопрос - передачу полномочий кандидату, которая по данным ЦИК набрала 10 процентов голосов, но ее сторонники уверены - реальный результат гораздо выше.

В новом видеообращении Тихановская заявила, что готова взять на себя ответственность и возглавить страну до новых выборов.

- Я готова стать национальным лидером, - сказала она.

Лукашенко против перевыборов, во время митинга 16 августа он несколько раз сказал - народ уже проголосовал, а такие призывы - это работа "западных кукловодов".

В понедельник 17 августа он встретился с работниками завода МЗКТ. Правда, беседа прошла "в узком кругу", на встречу с президентом пустили не всех сотрудников предприятия. Коллектив других заводов специально пришел к МЗКТ, чтобы тоже задать свои вопросы президенту.

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