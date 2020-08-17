Лукашенко на встрече с работниками завода МЗКТ: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Александр Лукашенко Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день встречается с простыми белорусами и второй день же говорит о том, что не допустит перевыборов в стране. На митинге 16 августа он утверждал, что новые выборы "отправят Белоруссию в штопор", он призвал граждан "думать головой" и понять, что протесты происходят по сценарию цветных революций".

В понедельник 17 августа он посетил завод МЗКТ и повторил свою мысль:

- Пока вы меня не убьете, других выборов не будет,- приводит его слова Tut.by.

"БелТА" приводит другую цитату президента с того же мероприятия. После того, как в толпе рабочих предприятий кто-то стал кричать "Уходи", Лукашенко ответил:

- Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов-прим/ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все, - объяснил президент, намекая, что акции протестов и забастовки ставят заводы на грань банкротства.