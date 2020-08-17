Минспорт отменил в 2020 году летнюю Спартакиаду учащихся

Летняя Спартакиада учащихся России 2020 отменена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство спорта России заявило об отмене второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минспорте считают, что от регионов проведение потребует дополнительных затрат, что в данный период не своевременно в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Это обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организация тестирования всех участников Спартакиады и персонала на коронавирусную инфекцию, а в случае необходимости обеспечение карантинных условий заболевших и контактных групп. В связи с этим, а также с учетом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков, министерство спорта приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году», - сказано в сообщении.

В Министерстве спорта заявили, что это решение не должно повлиять на зарплаты специалистов. Тренерам и спортсменам рекомендуется обеспечить меры по сохранению существующего уровня заработной платы.