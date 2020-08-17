Как будут работать школы в новом учебном году, рассказали в Роспотребнадзоре

Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор дал новые рекомендации для работы школ с 1 сентября. Среди прочего документе говорится о том, что учебные заведения смогут снова перейти в дистанционный формат в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Кроме этого, школам следует разработать оптимальное расписание уроков и график посещения столовой, чтобы минимизировать контакты учащихся. Школьные факультативы и кружки специалисты советуют проводить либо на каникулах, либо в выходные и праздничные дни. Также в новом году за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет.

Что касается праздничных линеек 1 сентября, то их рекомендуется проводить на свежем воздухе.

- Проведение различных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей, - говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения заявили, что дети в новом учебном году не будут обязаны носить маски на уроках. Что касается учителей, то этот вопрос каждый отдельный регион будет решать самостоятельно.