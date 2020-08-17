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Украина отозвала своего посла из Минска для проведения консультаций о перспективах дальнейших отношений с Белоруссией. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

- Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов, - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.

Он добавил, что Украина впервые в истории прибегает к такому шагу в отношении Белоруссии и делает это исключительно "из-за недопустимых действий Минска".