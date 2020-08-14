32 задержанных в Белоруссии гражданина России вернулись на родину

Задержание россиян

В пятницу, 14 августа, 32 задержанных перед выборами в Белоруссии российских гражданина вернулись на родину, у 33-го задержанного белорусский паспорт, и он остался в республики. Об этом сообщил Генпрокуратура России

«Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Напомним, 33 россиян задержали 29 июля в санатории в пригороде Минска по обвинению в подготовке дестабилизации в Белоруссии. Коме того, заявили о том, что задержанные являются бойцы частной военной компании «Вагнер». Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что ситуация с задержание – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском.