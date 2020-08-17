ВОЗ рассказала о факторе, влияющем на смертность от коронавируса

ВОЗ рассказала о факторе, влияющем на смертность от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необходимо удвоить усилия по борьбе с загрязнением воздуха, который повышает риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала директор департамента Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра

Эксперт пояснила, что загрязнение воздуха, которое ежегодно приводит к семи миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на лёгкие, а также мешает работе защитной системе организма и ускоряет течение хронических заболеваний.

Нейра обратила внимание на то, что загрязненный воздух в первую очередь оказывает негативное влияние на легкие, через которые в организм попадает коронавирусная инфекция.

«Очевидно, что если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты», - передает РИА Новости слова специалиста ВОЗ.

Напомним, 15 августа в мире зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID. За день скончались 9985 человек с коронавирусом, что стало самым большим показателем с 18 апреля