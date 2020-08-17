Солигорские шахтёры объявили о бессрочной забастовке Фото: REUTERS

В ходе митинга в Белоруссии солигорские шахтёры объявили о бессрочной забастовке, и призвали власти признать итоги президентских выборов недействительными.

Как передает tut.by, среди требований шахтеров, привлечь президента Белоруссии Александра Лукашенко и главу ЦИК республики Лидию Ермошину к ответственности за преступления, освободить всех политзаключенных, а также провести «срочный открытый суд над карателями и садистами».

Напомним, акции протеста в республики проходят ежедневно со дня президентских выборов 9 августа, когда победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. 13 августа работники крупных заводов Белоруссии вышли на акции протеста с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы. К мирной акции солидарности присоединились рабочие «Керамин» в Минске, «Минского автомобильного завода», БелАЗ, «Терразита».

Накануне белоруссикий лидер прокомментировал обстановку на заводах Белоруссии. Глава государства заявил, что «кто хочет работать, пусть работает, не хотят работать, что ж, мы их не заставим».

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