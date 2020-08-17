Латвия вручила ноту протеста Белоруссии из-за задержания двух латвийских граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява встретился с белорусским послом Василием Марковичем и вручил ему ноту протеста Белоруссии в связи с задержанием двух латвийских граждан с 10 по 13 августа во время протестов.

В Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что задержанные подверглись физическому и психологическому насилию, и потребовали от белорусских властей «провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить о результатах расследования»

Внешнеполитическое ведомство также осудило насилие со стороны белорусских правоохранителей и призвал Белоруссию «не искать внешнего врага в решении внутренних проблем страны».

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также сообщил, что белорусский посол вызван в министерство для разъяснения высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко об координации протестных акций в республике из стран Балтии.

Напомним, ранее белорусский лидер обсудил протесты на специально созванном заседании Совбеза республики, и заявил о начале «внешней агрессии» против Белоруссии, в которую, по его словам, «понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"».