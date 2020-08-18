Самолет Минобороны доставил на родину 26 российских детей из Сирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет министерства обороны забрал на родину 26 российских детей из Сирии. В ночь на вторник, 18 августа, судно успешно приземлилось на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России сообщили, что этот самолет стал первым вывозным рейсом Минобороны после перерыва из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- При содействии уполномоченного при президенте России Анны Кузнецовой из Сирии в Россию вернулись 26 детей, которые до этого момента находились в приютах Дамаска, - говорится в сообщении пресс-службы.

На протяжении всего полета детей сопровождали медики. На всех этапах эвакуации выполнены рекомендации Роспотребнадзора и российского министерства здравоохранения.

Теперь детей отвезут в подмосковный центр обсервации. После того, как они пройдет карантин, их передадут родственникам.