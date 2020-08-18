Создатели китайской вакцины от коронавируса сообщили, когда она поступит на рынок

Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продажи инактивированной вакцины китайской фармацевтической компании Sinopharm начнутся в декабре 2020 года. Она будет стоить около 150 долларов. Доступ к вакцине откроют после окончания третьей фазы клинических испытаний, сообщил секретарь партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэнь.

- По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов, - приводит слова Лю Цзинчжэня информационный портал Sina.

Он также отметил, что антитела вырабатываются у 97% пациентов, которым была введена вакцина. При введении второй вакцины этот показатель увеличился до почти 100%. Две инъекции обойдутся пациентам в тысяч юаней, что равняется $144.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована. Препарат, созданный в институте имени Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.