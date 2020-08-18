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Лукашенко наградил большую группу силовиков медалью "За безупречную службу"

Список награждённых опубликован на 25 страницах
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней

Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко наградил сегодня, 18 августа, представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трёх степеней.

Указ президента о награждении за примерное исполнение служебных обязанностей опубликован на правовом портале. Имена награждённых сотрудников министерства внутренних дел перечислены на 25 страницах документа, в список вошли более 300 человек.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них с 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская проиграла, получив всего 10,12% голосов. Вечером того же дня, после публикации первых результатов подсчёта голосов, в Беларуси начались массовые акции мирного протеста. Силовики жёстко подавляли их, избивая и задерживая самих протестующих, журналистов и их сопровождение. Только по официальной сводке МВД за одни сутки из недели протестов были задержаны более тысячи граждан. Погибли двое.

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