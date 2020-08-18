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Представитель туроператора Tez Tour рассказал, что делать если заразился коронавирусом на отдыхе

В первую очередь нужно рассчитывать на страховку, оформленную для путешествия
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Эксперт рассказал, что делать если заразился коронавирусом за границей

Эксперт рассказал, что делать если заразился коронавирусом за границей

Фото: REUTERS

С открытием границ у путешественников возникает вопрос: что делать, если болезнь застанет на зарубежном курорте? Заместитель гендиректора компании Tez Tour Владимир Каганер объяснил, чего ждать и на что надеяться туристу в данном случае.

Если избежать инфицирования в чужой стране не удалось, то стоит обратиться к своей страховке. Все выезжающие за границу путешественники застрахованы по умолчанию – это обязательное условие оформления туристических путевок.

Помимо этой страховки, каждый отдыхающий может добавить еще несколько опций, предусматривающих юридическую помощь за границей, и покрытие расходов при отмене тура. Помощь при коронавирусе входит в обычный страховой полис.

- Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается страховкой, — заверил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Если же россиянин болеет в другом государстве, то и помощь ему будут оказывать там. А вот в случае, если нет видимых показаний для госпитализации, то пациента будут держать в специально оборудованном помещении отеля до выздоровления.

- А вот в самолет такого туриста не пустят, так что придется остаться на отдыхе дополнительное время. Вот в этом случае пригодится дополнительная страховка, которая поможет получить средства за неиспользованный билет, - заключил Владимир Каганер.

Накануне в аэропорту Сочи экстренно приземлился самолет, направлявшийся в Анталью. Борт совершил вынужденную посадку, поскольку одному из пассажиров стало плохо, сообщает телеканал "360".

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