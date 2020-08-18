Суд не стал называть точный диагноз Ефремова

Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Судья отказалась огласить точный диагноз актёра Михаила Ефремова, объяснив это тем, что диагноз подсудимого - врачебная тайна, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

- Точный диагноз актёра оглашён не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья, - заявила судья.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Пресненском суде слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова.