Ирландия и Канада отказались признать результаты выборов в Беларуси

Глава канадского МИДа поддержал протестующих в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Ирландии и Канады отказались признать результаты выборов президента Беларуси и победу Александра Лукашенко на них. Министерства иностранных дел обеих стран опубликовали соответствующие заявления на своих сайтах.

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что итоги голосования нелегитимны, и об этом "свидетельствуют запугивания и задержания", произошедшие как до выборов, так и после них. Кроме того, считает министр, о незаконности выборов говорит "и реакция властей на масштабные и, в основном, мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране".

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что результаты выборов сфальсифицированы. Он также призвал Беларусь провести честные выборы, а ОБСЕ - провести расследование. Глава канадского МИДа также осудил "суровые меры" силовиков к протестующим.

- Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении разгона мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси, - заявил Шампань.