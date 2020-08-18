"Он просит, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни": Тихановская записала новое обращение и поздравила арестованного мужа с днём рождения

Светлана Тихановская поздравила мужа с днём рождения. Он встретит его в тюрьме Фото: REUTERS

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская записала новое видеообращение. В нём она поздравила арестованного мужа, Сергея Тихановского, с днём рождения и передала протестующим его просьбу сделать всё, чтобы белорусы смогли "жить в стране для жизни". Ролик опубликован на YouTube-канале Тихановского "Страна для жизни".

- Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключённые сидят. но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали всё, чтобы жить в стране для жизни. С днём рождения, Сергей, - сказала Тихановская.

Около следственного изолятора, где остаётся оппозиционный блогер, собираются протестующие.

Светлана Тихановская рассказала в обращении, что её мужу подбросили деньги и обвиняют в том, что он действовал в интересах другого государства.

29 мая сайт KP.ru сообщил о задержании незарегистрированного кандидата в президенты Сергея Тихановского. Его вместе с оператором задержали в Гродно, когда он собирал подписи в пользу выдвижения его жены Светланы Тихановской на роль кандидата в президенты.