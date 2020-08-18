Путин заявил в разговоре с Меркель, что вмешательство в дела Беларуси неприемлемым

Меркель обсудила с Путиным обстановку в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, что любые попытки вмешательства в дела Беларуси неприемлемы. Путин также отметил, что вмешательство может привести к эскалации кризиса и сказал, что надеется на скорую нормализацию ситуации в республике.

На сайте Кремля также сказано, что Путин и Меркель провели обстоятельные переговоры о положении дел в Беларуси.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с российским президентом Владимиром Путиным 18 августа, главной темой беседы стала ситуация в Белоруссии.