Погиб участник протестов в Белоруссии, которого сбила машина

Протестующего сбила машина в Минске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участник белорусских протестов, которого сбила машина в Минске, скончался, сообщило министерство внутренних дел республики.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 16 августа, в 3:20 (совпадает с мск) на Партизанском проспекте.

«Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дня», - сказано в сообщении МВД в Telegram.

В ведомстве отметили, что пешеход был замечен водителями и его предупредили об опасности и попросили перейти с дороги на тротуар.

«Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault», - пояснили в МВД.

В ведомстве уточнили, что по данный инцидент находится во внимании сотрудников ГАИ, представителей СК и специалистов управления ГКСЭ по Минску. По факту случившегося проводится проверка.

МВД Белоруссии расследует причины, по которым протестующий мог оказаться на проезжей части. Фото: МВД Белоруссии

Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования демонстранты вступили в борьбу с милицией и ОМОН. В результате столкновений были задержаны несколько тысяч человек. Протесты на улицах страны продолжаются до сих пор.