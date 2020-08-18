Мятежные малийские военные захватили генштаб страны Фото: REUTERS

Военные западноафриканской республике Мали военные подняли мятежи и двинулись к столице.

Бунтовщики обстреляли базу Кати, сообщает Reuters.

Как передает местная пресса, жители сообщают о стрельбе у президентского дворца, малийские мятежники похитили арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров, а также спикера парламента и министра экономики и финансов. Ранее в стране прошли акции протеста против правящего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Российское посольство сообщило, что российские граждане, по предварительным данным, не пострадали при мятеже в Мали, но рекомендовало согражданам не выходить на улицу страны, сообщили РИА Новости