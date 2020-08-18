Минобороны Белоруссии заявило, что истребители патрулируют воздушные границы страны

Государственную границу Белоруссии патрулируют истребители Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны республики сообщило, что государственную границу Белоруссии патрулируют истребители Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ.

В ведомстве заявили, что это плановые полеты авиации и они будут проходить в рамках боевой подготовки. Летчики отработают совместные действия в составе пар самолетов.

Также поступила информация, что зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пускам переносных ЗРК «Игла».

Напомним, президент Белоруссии в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у западных границ республики. Александр Лукашенко также подчеркнул, что и ранее выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве. После голосования на президентских выборах 9 августа в стране проходят оппозиционные протесты. Лукашенко выразил мнение, что зачинщиком беспорядков в стране может являться Польша.